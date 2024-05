Geflüchtetenunterkunft in Berlin Belegung mit Männern „verheerend für das Gleichgewicht im Kiez“?

Die Fertigstellung der Geflüchtetenunterkunft in Berlin-Rosenthal verzögert sich. „Die Inbetriebnahme kann voraussichtlich im dritten Quartal 2024 erfolgen“, teilte die Senatssozialverwaltung auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Lars Bocian mit. Zuletzt war noch das erste Quartal 2024 vorgesehen.

In der Kirchstraße 69 im Bezirk Pankow soll eine Unterkunft mit Platz für 320 Menschen entstehen. Bei den Anwohnern ist dies umstritten, viele machen sich um die mutmaßlich schwierige Integration der Geflüchteten in das Wohnviertel Sorgen. Diese teilt auch Bocian. Er wollte von der Verwaltung wissen: „Steht bereits fest, dass ausschließlich Familien mit Kindern einziehen werden, da die Einrichtung mitten in einem Familienviertel errichtet wird?“

Die Antwort: nein. Die Zusammensetzung der Belegung stehe noch nicht fest. „Es ist jedoch nicht vorgesehen, ausschließlich Familien mit Kindern in der Unterkunft unterzubringen.“

Das sieht Bocian kritisch. „Rosenthal ist ein dörflich und familiär gewachsener und geprägter Ortsteil“, erklärt er. Besonders rund um die neue Flüchtlingsunterkunft würden viele Familien wohnen: „Ich fordere daher die ausschließliche Unterbringung von Familien, Frauen und Kindern.“

Bocian weiter: „Die Belegung mit geflüchteten Männern würde ich für das Gleichgewicht des Kiezes als verheerend und nicht akzeptabel empfinden.“ Auch die Akzeptanz der Bevölkerung hänge davon ab. „Eine Belegung muss sich mit dem Umfeld vertragen, das haben wir an anderen Standorten gelernt.“ Die umliegende Bevölkerung müsse „über die kommende Belegung genau informiert“ werden.

Die Unterkunft soll zunächst mindestens fünf Jahre genutzt werden. Allerdings könnte sie auch bis einschließlich 2035 in Betrieb bleiben: „Es besteht die Möglichkeit der zweimaligen Verlängerung des Vertrages um jeweils drei Jahre“, teilte die Senatsverwaltung mit.

