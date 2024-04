Grüne Verkehrsstadträtin von Berlin-Mitte „Wir nehmen nicht einfach irgendwo einen Parkplatz weg“

Frau Neumann, es sind Ihre letzten Tage als Bezirksstadträtin. Mit welchen Gefühlen scheiden Sie aus dem Amt?

Da ist viel Wehmut dabei, denn die Zeit als Stadträtin war für mich super spannend. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist, dass man so viel selbst gestalten kann, und die Dinge, die man mit den Ämtern gemeinsam plant, irgendwann ganz konkret im öffentlichen Raum sichtbar sind. Meine beiden Herzensthemen sind die Verkehrswende und unser Stadtgrün. Und ich glaube schon, dass ich da in den vergangenen zweieinhalb Jahren wirklich einiges erreicht habe.