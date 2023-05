Himmelfahrt in Berlin-Mitte Sind Sie auch schon in Feiertagslaune?

Das Berliner Wetter scheint ja dieses Jahr mitzuspielen und so steht einem Ausflug ja nicht mehr im Wege. Wer ein 49-Euro-Ticket hat, der kann zudem auf Reisen gehen und etwa die Ostsee in vollen Zügen genießen (dieser Kalauer musste jetzt sein, denn es dürfte bestimmt eng werden in den Regios gen Norden).

Wer aufs Blaue ins Grüne fährt, sollte aber bedenken, dass der Brauereiverband Berlin-Brandenburg bereits vor der teuersten Biergarten-Saison aller Zeiten gewarnt hat. Er rechnet mit Preisen von 7,50 Euro je halben Liter, womit sogar schon das Niveau des Münchner Oktoberfests überschritten ist. Dort fällt dieses Jahr wohl die 14 Euro-Euro-Grenze für die Maß, was umgerechnet 7 Euro für den halben Liter sind. Berlin – Vorreiter der Gerstensaft-Gentrifizierung sozusagen.

Doch: Felix Mitte! Ausgerechnet in unserem Bezirk stemmen sich mindestens zwei Ausflugslokale gegen den Trend. Beide liegen praktischerweise auch noch im Tiergarten, womit sich nicht einmal das Problem von vollgestopften Regionalzügen stellt. Im „Schleusenkrug“ und im „Café am Neuen See“ kostet der halbe Liter so viel wie in der vorigen Saison, also knapp unter 5 Euro. Das haben die Wirte jetzt im Tagesspiegel verkündet. Okay, das Wegbier aus dem Späti kostet noch weniger, aber dafür sitzt es sich doch nirgendwo so gemütlich wie in den beiden Biergärten. Und Flammkuchen wird ja auch eher selten im Späti gereicht.

Sturm im Bierglas : Preise steigen – aber nicht überall

: Preise steigen – aber nicht überall Einfach weg: Transporter mit Rädern für Kinder-Fahrradunterricht gestohlen

gestohlen Keine Chance für Kinderhasser: Bolzplatz in Mitte jetzt auch sonntags offen

jetzt auch sonntags offen Alarm im Kulturbezirk: Künstler fürchten um die Weddinger Uferhallen

Auszeit auf der Spree: Besuch auf dem Restaurantschiff „Patio“

Neue Gleiszeit: Die Straßenbahn kehrt zurück nach Moabit

kehrt zurück nach Moabit Ganz alte Schule: Kastanienbaum-Grundschule wird grundsaniert

wird grundsaniert Millionen aus den USA: George Bush spendet für Erich Honeckers Amtssitz

Bleibe gesichert: Projekt der Stadtmission gegen Obdachlosigkeit geht weiter

gegen Obdachlosigkeit geht weiter Mahnung und Erinnerung: Hörstation in Moabit erinnert an Deportationen

erinnert an Deportationen Berliner Häuser: Adlon-Architekt gestorben

gestorben Berliner Bilder: Neue Ausstellung über Maler Otto Nagel

Schüsse in Gesundbrunnen : 33-Jähriger verletzt

: 33-Jähriger verletzt Messer-Attacke am Alex: Junge Männer angegriffen

