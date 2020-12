Mobilität und Verkehr sind wichtige Themen unserer Leute-Newsletter, aber nicht die einzigen. Inzwischen wurden unsere Newsletter berlinweit schon 232.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Tempelhof-Schöneberg, Marzahn-Hellersdorf und Spandau. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de





Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Wie wär's mit einer Hochtrasse? Tempelhofer baut Modell für den Radverkehr auf dem Tempelhofer Damm

Demo statt Arbeit: Kampf um Arbeitsplätze bei Mercedes in Marienfelde

Das Spiel auf 64 Feldern: Bernhard Riess setzt in der Pandemie auf Online-Schach

Grüne Kür: Wahlen im Bezirksverband

Gefahr für Tauben und Hühner: Maßnahmen gegen die Geflügelpest

Online-Tagebuch der Johann-Ecke-Schule: Vorbereitungen fürs Lesefest

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Masha Slawinski:

Neue Quarantänestation für Geflüchtete in Biesdorf

"Joghurt oder Schokoladenpudding zum Nachtisch?" Interview mit dem Diplomphysiker Maximilian Plenert

Toter in Marzahner Treppenhaus

ADFC kritisiert Radverkehrsplan der Verkehrsverwaltung als lückenhaft

Die Jugendkunstschule zieht in das Hellersdorfer Kulturforum um

Früher, dichter, länger: Ab dem 13. Dezember fährt die BVG nach neuem Plan

Digitale Glühweinsprechstunde mit Stefan Ziller

Wo sind die Bäume aus der Havemannstraße hin?

Buchtipps von der Buchhandlung Petras

Hellersdorf bekommt ein eigenes Skatblatt

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Irrsinn auf der Potsdamer: Wie eine Beerdigung den Spandaus Süden lahmlegte

Millionen-Umbau: Neuigkeiten von der Pichelsdorfer Straße

Neues vom wackeligen Rathausturm

Fotokalender zur Scharfe Lanke: Wer steckt dahinter?

30 Jahre Wasserstadt: der 1. Text im Tagesspiegel

So viele Luftfilter kauft Spandau für seine Schulen

Fahrplanwechsel: alle Änderungen der BVG in der Übersicht

Neuer Bus M36 wird der wichtigste im Bezirk

Hallo 2021, Hallo X37! BVG nennt bereits Verbesserungen im Busnetz

Fahrradspur auf der Heerstraße? Viele Leserbriefe

"Landshut" will nicht nach Berlin-Gatow: Dann lieber Bonn!

Große Nummer: Gold Gym kommt nach Spandau

