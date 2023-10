Tagesspiegel Plus Exklusiv Hundezone in Berliner Grünanlage : Neues Auslaufgebiet entsteht in Prenzlauer Berg

Der Bezirk Pankow reagiert auf verstärkte Nutzungskonflikte um rares Grün. Künftig sollen Hunde im ehemaligen Mauerstreifen frei herumtollen dürfen. Das ist der Plan.