In der Berliner City West Einwohnerversammlung zur Sperrung des Kaiserdamms gefordert

Seit Ende April ist der Kaiserdamm bekanntermaßen beidseitig gesperrt. Das war nach einer Havarie nötig geworden, weshalb der Verkehr auf der Magistrale umgeleitet werden muss – mit teils erheblichen Folgen für die umliegenden Kieze, in denen nicht nur zu den Hauptverkehrszeiten eine chaotische Situation herrscht.

Auch ist weiterhin unklar, wann eine Reparatur des defekten Abwasserkanals erfolgen kann. Die Rede ist von vermutlich mindestens sechs Monaten, die es noch dauern könnte. Um mehr Transparenz in die Diskussion zu bringen, forderte die Fraktion der Grünen in einem Antrag, dass es eine Einwohner:innenversammlung mit Beteiligung des Bauherren, den Berliner Wasserbetrieben, geben soll. Thema der Veranstaltung sollen laut Antrag „die Sperrung des Kaiserdamms und die Verkehrslenkung in den angrenzenden Kiezen sein“. Auf der Versammlung sollen zudem der aktuelle Stand der Arbeiten auf der Baustelle sowie die Maßnahmen, die zur Verkehrslenkung geplant sind, vorgestellt werden.

Anwohnende sollen Hinweise einbringen können

Die Einwohner:innen sollen dort auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen sowie Anregungen und Hinweise einzubringen. Dafür hat die grüne Fraktion in der BVV einen Ersetzungsantrag eingebracht, der am Ende der Debatte in der BVV am Donnerstagabend der vergangenen Woche mehrheitlich angenommen wurde.

Im aktuellen Bezirksnewsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf berichtet Patricia Wolf auch über diese Themen:

