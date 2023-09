Tagesspiegel Plus Kahlschlag an Berlins höchstem Gipfel : Bezirk ordnet Wiederherstellung von vernichteter Natur an

Im Februar wurde das Biotop Arkenberge gerodet - der Eigentümer plant dort einen Freizeitpark. Pankows Bezirksamt leitet nun Sanktionen ein und lehnt das Entwicklungskonzept erneut ab.