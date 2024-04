Tagesspiegel Plus Kampf gegen Falschfahrer in Berlin : Bezirk will Poller-Sperre bauen – doch der Senat gibt kein Geld

Im Weißenseer Komponistenviertel brechen viele Autofahrer die Regeln. Pankows Bezirksamt plant rigorose Maßnahmen - bekommt aber keine Hilfe von Senatorin Schreiner.