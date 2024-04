Kritik an neuer „Sonntagsruhe“ Berliner Bezirk plant Musikverbot im Mauerpark

Herrscht bald Sonntagsruhe im Mauerpark? Das Bezirksamt will ein Komplett-Verbot für sonntägliche Musik im bekannten Park. Dem stellt sich die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) nun entgegen. "Das Bezirksamt plant für 2024 für den Mauerpark eine neue Parkordnung zu erlassen", heißt es in dem Beschluss. Dabei sei vorgesehen, "Straßenmusik an Sonntagen von Mai bis September nicht mehr zuzulassen". Ein solches Verbot lehnte BVV als "unverhältnismäßig und nicht umsetzbar" ab.