Tagesspiegel Plus Kultur-Tempel, Fahrrad-Parkhaus und Grünanlage : So soll die Westfläche des „Pankower Tors“ in Berlin aussehen

Es gibt Pläne für das Areal neben dem neuen Wohnquartier direkt am Bahnhof Pankow. Unter anderem soll eine Fahrradbrücke den „Panke Trail“ über die Berliner Straße führen.