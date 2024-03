Kungerkiez im Berliner Südosten Hürde für ersten Kiezblock ist genommen

Die Mittel für das städtebauliche Verkehrs- und Freiraumkonzept für den Kungerkiez wurden jetzt durch den Senat bewilligt. Damit steht der Konkretisierung des Kiezblocks „Kungerkiez“ nichts mehr im Weg.

Es wäre der erste Kiezblock in Treptow-Köpenick und ein wichtiges Signal für die Bewohner in Alt-Treptow. Diese hatten in einem Bürgerantrag, mit Blick auf den Klimaschutz und einen durch die Eröffnung der A100 befürchteten Verkehrskollaps, eine konsequente Verkehrsberuhigung und die Reduzierung des Durchgangsverkehrs für ihren Kiez gefordert.

Die Stadträtin für Stadtentwicklung, Straßen, Grünflächen und Umwelt, Claudia Leistner (Grüne), betont die Bedeutung des Projekts: „Die Bewilligung der Mittel ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung des Kiezblocks im Kungerkiez. Wir werden nun zügig die Ausschreibung für die Erarbeitung des städtebaulichen Konzepts vorantreiben. Gemeinsam mit den Anwohnenden schaffen wir einen lebenswerten und nachhaltigen Kungerkiez für alle.“

