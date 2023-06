Laubenpieper-Affäre in Berlin-Pankow Insolvenzverwalter führt ab sofort Kleingartenverband

Der krisengeschüttelte Kleingartenverband in Berlin-Pankow wird ab sofort von einem Insolvenzverwalter geführt. Das bestätigte Gert Schoppa, der Präsident des Landesverbands der Gartenfreunde Berlin. „Der verbliebene Vorstand hat seine Rechte bereits an den vorläufigen Insolvenzverwalter abgetreten“, so Schoppa.