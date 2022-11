Nach jahrelanger Sanierung Salvador-Allende-Brücke wird wiedereröffnet

Am nächsten Montag ist es so weit. Dann soll es, wie früher, wieder vierspurig über die Müggelspree gehen. 2019 wurde der westliche Teil der Brücke für den Verkehr freigegeben, am Montagvormittag ist nun auch der östliche Teil dran.

Die Stahlbeton-Brücke entstand 1979 bis 1981. Täglich überqueren rund 25. bis 30.000 Fahrzeuge auf ihr die Spree. Seit dem Jahr 2000 war bekannt, dass die Allende-Brücke bröckelt. Bei turnusmäßigen Überprüfungen des Senats wurden immer neue Risse festgestellt. Diagnose: Betonkrebs.

Als die Risse die Grenzwerte erreichten, ließ die Verwaltung 2014 den besonders stark betroffenen westlichen Teil der Brücke für Autos sperren. 2017 konnte der Abbruch dieses Brückenteils endlich starten – nach einer Vollsperrung und immer wieder neuen Verschiebungen.

Erfolgserlebnis: Am 22. Oktober 2019 wurde der neue westliche Teil der Brücke für den Verkehr freigegeben – sogar fünf Wochen früher als geplant. Dann wurde mit Abriss und Neubau des östlichen Teils begonnen.

Ursprünglich sollte die neue Brücke schon 2021 komplett sein. Doch Hindernisse im Baugrund, Corona und der Krieg in der Ukraine wirkten sich auf den Zeitplan aus, heißt es aus Senatskreisen. Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) ist jedenfalls froh darüber, dass „die wichtige Lebensader des Bezirks“ bald wieder voll nutzbar ist und so den Verkehr entlastet.

Immer montags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Treptow-Köpenick. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke.

Über diese Themen schreibt Simone Jacobius in ihrem Newsletter aus Treptow-Köpenick in dieser Woche

Vor einem Jahr konstituierte sich das Bezirksamt. Bezirksbürgermeister Oliver Igel blickt zurück

Wein und Spiele: Der Mann mit dem Gastgeber-Gen

Ärger um die Wahl zum Gebietsrat im Beteiligungsverfahren Güterbahnhof

Zwei Schwerverletzte nach Männerstreitigkeiten

Messerangriff des Ex-Partners

Ausstellung widmet sich dem ehemaligen Zwangsarbeiterlager Lichterfelde

Ihr nehmt mir meine Kindheit nicht – Lesung über eine DDR-Kindheit

Die Eisernen bleiben an der Tabellenspitze

Sieg der BBSC-Volleyballerinnen

Erfolgreiches Mutter-Kind-Gespann im Futokan

Krankenhaus Köpenick bekommt eigene Kita für Mitarbeiter-Kinder

Weniger Fleisch für Schulkinder

Puristische Ästhetik triff auf feinsinnige Erotik und zeitlose Eleganz: Fotografien von Alexander Sting

Zur Startseite