Neue Berliner Initiative „Eltern gegen Rechts“ Politisches Engagement mit familienfreundlichem Konzept

Nicht alle, die ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen wollen, haben genug Zeit für die Teilnahme an großen Demonstrationen. Damit es beispielsweise auch Alleinerziehende schaffen, sich öffentlich zu engagieren, haben Wilmersdorfer Mütter und Väter die überparteiliche Kiez-Initiative „Eltern gegen Rechts“ gegründet.

Zur ersten Kundgebung rufen sie für diesen Sonntag ab 16 Uhr auf dem Nikolsburger Platz auf. Dort erinnern bereits elf Stolpersteine und eine von Kindern gestaltete Tafel in der Form eines Hauses an jüdische Menschen, die in der Nazizeit deportiert und ermordet wurden. Im Newsletter-Gespräch erklärt eine Vertreterin der neuen Initiative deren politische Ziele und das „explizit familienfreundliche“ Konzept.

Der „Tunnel des Grauens“ am ICC ist eins der weiteren Newsletter-Themen diesmal

