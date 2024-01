Tagesspiegel Plus Neue Schule soll in Krankenhaus-Ruine : Berliner Bezirk will heruntergekommenes Denkmal erhalten

Das alte Kinderkrankenhaus Weißensee verfällt seit langem - nun stellen sich die BVV-Fraktionen gegen einen Abriss. Sie fordern eine schnelle Sanierung und den Ausbau zur Schule.