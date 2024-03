Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn in Berlin Es fährt ein Zug nach irgendwo – ins Tanklager

Der Wohnungsbau war die Ursache, dass es die Neukölln-Mittenwalder-Eisenbahn gibt. Am 28. September 1900 nahm sie ihren Betrieb auf und beförderte Steine aus den Ziegeleien im Umland ins boomende Berlin. Verband sie einst den Bahnhof Herrmannstraße an der Ringbahn mit Mittenwalde, so sind viele Abschnitte heute stillgelegt. Doch nicht alle.