Parkverbot für E-Roller & Co. Berliner Bezirk schafft „Abstellzonen“ für Sharing-Zweiräder

Parkverbot für E-Roller & Co.: Bezirk schafft „Abstellzonen“ für Sharing-Zweiräder. Der Bezirk Pankow schränkt das Abstellen von E-Rollern im öffentlichen Raum ein. Zum einen hat der Bezirk nach eigenen Angaben bereits in seinen Parks ein Parkverbot für Sharing-Zweiräder eingeführt: „Im öffentlichen Raum wurden No-Parking-Zones in allen Grünanlagen eingerichtet.“