Poller-Sperre ab Freitag Berliner Fahrradstraße wird dauerhaft für Autos abgeriegelt

Ab Freitag ist die Ossietzkystraße in Berlin-Pankow mit Pollern dauerhaft für Autos gesperrt. Das hat das Bezirksamt mitgeteilt. Die Maßnahme erfolge „aufgrund anhaltender Nichtbeachtung des Durchfahrtsverbotes für Kraftfahrzeuge in der Fahrradstraße“. Sie soll wie bereits berichtet verhindern, dass ortsfremde Autofahrer zu Abkürzungszwecken durch die Fahrradstraße brausen. Das Befahren per Pkw ist nur Anliegern erlaubt.