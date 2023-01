Rolle vorwärts Steffen Henssler und der Berliner Sushi-Fortschritt

Sushi und Pizza – das sind zwei verschiedene Welten. Aber eins haben die beiden so gegensätzlichen Nahrungsmittel gemeinsam: Sie werden wie kaum ein anderes Gericht auf der ganzen Welt geschätzt. Sushi und sein reisloser Partner, das Sashimi, waren allerdings später dran, denn ihr Siegeszug über die japanischen Grenzen begann viel langsamer. Dafür scheint es heute – gerade auch in Berlin –, dass die scheinbar so simple Verbindung von zwei Produkten, Fisch und Reis, im Rekordtempo immer neue Freunde gewinnt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden