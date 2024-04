Tagesspiegel Plus Schüsse aus Schreckschusswaffe : Muss der Bürgerpark in Berlin nachts abgesperrt werden?

In der Grünanlage in Pankow knallte es zu Ostern am beliebten Ziegengehege. Naturschützer fordern eine Schließung des Parks, um den Vandalismus zu stoppen – der Bezirk reagiert.