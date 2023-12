Schwerpunktkontrollen und Strafen Berliner Bezirk soll verstärkt gegen Radfahrer auf Fußwegen vorgehen

Die Rad-Raserei auf Fußwegen ist Alltag geworden in Pankow. An kaum einem Ort sind Fußgänger wirklich geschützt vor Fahrrad- oder E-Roller-Fahrern. Nun wurde gleich von vier Fraktionen in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) mehr Schutz fürs Fußvolk auf seinen eigenen Wegen gefordert. Mehr Schilder und Kontrollen sollen nun das Rad zurückdrehen, das seit Jahr(zehnt)en ohne große behördliche Sanktionen die Gehwege okkupiert.