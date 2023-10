„Sie sind angenehm unterkühlt“ Wie eine Bestatterin zu ihrem Beruf fand

Stilvolle Herbstdeko, Blumen und Kerzen, ein Flügel. Draußen ist es grau und regnerisch, doch in der Oranienburger Straße 205 ist es angenehm. Dabei stehen dezent hinter einem halbtransparenten Vorhang: Särge. Denn wir befinden uns in einem Bestattungsinstitut. Hier ist die 37-jährige Carolin Spannagel seit fünf Jahren Inhaberin von Dreschke Bestattungen. Das Unternehmen gibt es seit mehr als 100 Jahren, es hat drei Filialen: in Frohnau, Wittenau und Borsigwalde.