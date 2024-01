Tagesspiegel Plus U2 hält nicht am Senefelderplatz : U-Bahnhof noch monatelang teilweise gesperrt

Die Linie 2 macht an der Station in Prenzlauer Berg Richtung Innenstadt seit geraumer Zeit keinen Halt. Die BVG nennt den neuen Zeitplan - und kündigt temporären Ersatzverkehr an.