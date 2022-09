Zwischennutzung des Traditionskinos Umbau des Berliner Colosseums startet frühestens 2023

Am Sonnabend steht das Traditionskino Colosseum tatsächlich wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Gamesweek Berlin lädt zum „Pop-up-Event“ nach Prenzlauer Berg. Bereits am Freitag trifft sich hier die Games-Branche, am „Publikums-Samstag“ können Spielefans jeden Alters dann rund 50 unterschiedlichste Spiele entdecken: darunter Mario Kart 8 auf der großen Kinoleinwand, Street Fighter Arcade Bash und die Deutschland-Premiere von Splatoon 3. Im Obergeschoss des Colosseum gibt es eine Spieleausleihe.

