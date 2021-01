Ihr Kiezwissen ist gefragt: Gesucht wird ein Freibad an der Havel. Kennen Sie den Schwimmblog? Gehen Sie mal auf die Internetseite oder auf Facebook oder auf Twitter, betrieben wird der Schwimmblog von Bianca Tchinda, hier findet man immer wieder gute Tipps für Schwimm- und Badegelegenheiten – und richtig viel Berliner Schwimmbadhistorie.

Doch manchmal stehen alle vor einem Rätsel, wie jetzt. Nun sucht der Schwimmblog eine Badestelle auf der Reinickendorfer Seite der Havel – eine Badestelle, die es heute nicht mehr gibt, weil in den letzten Jahrzehnten der eine oder andere wilde Badeplatz vom Senat aufgelöst wurde – sehr zum Leidwesen vor allem von Familien aus Tegel, Heiligensee und Umgebung.

„Ich hab nur ein Abbild mit einem Namen „Freibad…..“ , der nirgends sonst auftaucht“, schreibt sie. Das Bild stamme aus den 30er Jahren. "Fast 'gegenüber' der Bürgerablage in Spandau gab es dieses Freibad."

Und da keiner die Kieze so gut kennt wie die Menschen, die dort leben, fragt der Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel die vielen tausend Leserinnen und Leser um Rat. Wer hat eine Idee? Das Thema möchten wir gemeinsam auch im Reinickendorf-Newsletter lösen.

Um welches Havelstück geht es? Um diese Ecke in Tegelort, hier eine Luftnahme bei Google Maps.

Das ist ein klassischer Fall für die so genannte Schwarmintelligenz: Die Schwimmerin sucht nicht das so genannte „Tivoli“ an der Sandhauser Straße zwischen Heiligensee und Tegelort, und auch nicht das leider nicht mehr existierende freie Bad 200 Meter weiter südlich – das wurde inzwischen durch eine behördlich angeordnete „Re-Naturierung“ gesperrt.

Auf einer 30 Jahre alten Wanderkarte habe ich auf Höhe der Einmündung des Rallenweges in die Sandhauser Straße einen Badeplatz entdeckt – den gibt es aber nicht mehr. Vermutlich war dieses Bad gegenüber einem Strandbad auf der Spandauer Seite, dem Badestrand Bürgerablage. Haben Sie einen Tipp, vielleicht sogar eine alte Postkarte? Dann schicken Sie mir eine Mail an gerd.appenzeller@tagesspiegel.de – die Debatte ist eröffnet.

[Die Lösung lesen Sie dann im Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel. Die 12 Tagesspiegel-Newsletter für Berlins 12 Bezirke gibt es kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de]

Hier noch mehr Themen, die Sie im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Reinickendorf finden.

- Schwestern, Pfleger und Ärzte kämpfen im Humboldt-Krankenhaus um das Leben der Covid-19-Patienten

- Senioren-Förderclub bringt Betagte zu den Impfstationen

- Welche Lernhilfen sind beliebt - und funktionieren? Ein gutes Beispiel aus Berlin-Reinickendorf

- Orgel unterm Dachgebälk: Ein Hermsdorfer Künstlerehepaar holte sich die Königin der Instrumente ins Haus

- Tegeler Initiative unterstützt Einzelhandel

- Pfandgelder spenden für einen guten Zweck

- Digitaler Ausflugstipp: Hinaus zur Dicken Marie!

- Wo lag das Strandbad an der Havel? Ihr Kiezwissen ist gefragt

Mehr zum Thema Fotoschätze einer Leserin aus Spandau Das fast vergessene Strandbad im Berliner Westen

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon 235.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.