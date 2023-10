Zoff um Neubau in Berlin-Pankow Anwohnerinitiative verurteilt Attacke auf Gesobau

Der Ärger um die Nachverdichtung am Schlosspark Schönhausen in Berlin-Pankow geht weiter. „In der Nacht zu Freitag wurden Firmenfahrzeuge der Gesobau auf unserem Firmengelände durch Unbekannte beschädigt“, erklärt eine Sprecherin des landeseigenen Wohnungsbauunternehmens. „Wir haben bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet, sodass in dem Fall nun ermittelt wird.“ Aufgrund des laufenden Verfahrens wolle die Gesobau darüber hinaus keine Angaben machen.