Zu schnell unterwegs in der Hauptstadt Immer weniger Autofahrer halten sich an Tempo 30

Immer mehr Autofahrer ignorieren in Berlin offenbar Tempo 30. Diesen Schluss legen Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in einer Straße in Prenzlauer Berg nahe. Demnach hat sich der Anteil der Temposünder innerhalb von nur drei Jahren mehr als verdoppelt - von 20,9 auf 46,8 Prozent. Wo genau die Messungen stattfanden und wie die Behörden die Raserei nun einbremsen wollen, lesen Sie im Newsletter aus Pankow.

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen mehr als 280.000 Mal abonniert. Am Donnerstag senden wir aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Steglitz-Zehlendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg etc.) schreibt Christian Hönicke auch über diese Themen:

„Wir sind akut bedroht“: Nächste Kita in Prenzlauer Berg kämpft gegen Verdrängung

Sorge um Wasserqualität: Wird das Baden im Weißen See komplett verboten?

Umbau abgelehnt: Berliner Senat hält Landsberger Allee sicher genug für Fußgänger – und erntet scharfe Kritik

Straßenschäden durch „Letzte Generation“: Pankow droht auf Kosten sitzen zu bleiben

Mit Räumung überfordert: Parks nach Sturmschäden immer noch nicht sicher

Ungeschöntes Ost-Berlin: Prenzlauerberginale zeigt rares Doku-Material aus DDR-Archiven

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch unter anderem über Folgendes:

Umbau der Petersburger Straße könnte nächstes Jahr starten

„Wassertanke“ im Graefekiez: Nachbarschaftsinitiative stellt Regentonne auf

Keine Kippen im Club: Xhain und Mitte wollen Rauchverbot strenger durchsetzen

Neuer Baumlehrpfad im Böcklerpark

Bezirk startet Pilotprojekt „Bürgeramt der Zukunft“

Kiezkamera: Macherei in der Mache

Museum der Dinge muss im November Kreuzberg verlassen

Gegen das Vergessen: Neue Stolpersteine im Bezirk

Berlin-Istanbul Literaturtage in der Amerikagedenk-Bibliothek

Kinderbuchautorin Johanna Lindemann liest in der East Side Mall

So denken die Tagesspiegel-Leser:innen über die Kriminalität im Görli

Spitzenspiel in der Regionalliga: Türkiyemspor-Frauen empfangen den FC Viktoria

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich Boris Buchholz mit diesen Themen:

Grünanlagen fit für den Klimawandel machen: Stauden statt Rosen – ein Experte erklärt das Modellprojekt auf dem Johanneskirchplatz und was Lichterfelde mit dem Wilden Westen zu tun hat

Neonazi-Aktion in Zehlendorf: Registerstelle rät, Pamphlete erst zu melden und dann wegzuschmeißen

Dauerbrenner, Aufreger, eben gelbe Tonne: Jetzt wurden die Sammelbehälter im Eschershauserweg endlich abgeholt

Starker Regen sorgt für längere Bauzeit in der Söhtstraße

Mutmaßliche Vergewaltigung am Schlachtensee: Dritter Tatverdächtiger festgenommen

Einladung nach Lankwitz: Jugendliche spielen den „Sommernachtstraum”

„Schlange” in der Ausstellung: Junge Wohndenkmäler werden präsentiert

Still und Stilleben: Neue Malerei-Ausstellung in der Treppenhausgalerie

Unikate pur am Mexikoplatz: „Platz für Kunst”

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.