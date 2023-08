Bitte lächeln Mein Besuch bei der Mona Lisa in Paris – und Berlin

Eine halbe Stunde stehe ich in der brütenden Sonne neben der Pyramide an. Folge dann brav den Pfeilen. Die edlen Treppen des Louvre erinnern an die Rolltreppen einer Berliner Shoppingmall am Tag ihrer Einweihung. Dann stelle ich mich erneut an, in einer von Bändern begrenzten Zickzacklinie wie am BER vor der Sicherheitskontrolle. Bin eingeklemmt zwischen unter zu kurzen Shorts hervorquellenden Pobacken.