Brand in Berlin-Lichtenrade Dachstuhl eines Wohnhauses steht komplett in Flammen

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Berlin-Lichtenrade hat gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Die acht Bewohner konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen.

Das Feuer in dem dreigeschossigen Gebäude in der Pechsteinstraße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg war aus noch ungeklärter Ursache am frühen Dienstagmorgen ausgebrochen. Der Dachstuhl des Hauses habe komplett in Flammen gestanden, hieß es.

Die Feuerwehr löschte mit rund 90 Einsatzkräften. (dpa)