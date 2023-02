Brückenbauarbeiten für U6 Einschränkungen und Sperrung in Berlin-Reinickendorf

Autofahrer müssen im Bereich der Seidelstraße in Berlin-Reinickendorf ab Donnerstag mit Einschränkungen rechnen. Grund dafür sind Erneuerungsarbeiten an einer Brücke der U6, die über die Seidelstraße führt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Ab sieben Uhr sind Zu- und Abfahrt der Autobahn 111 an der Seidelstraße voll gesperrt.

Zusätzlich werde es voraussichtlich bis März auf dem Straßenzug Seidelstraße/Scharnweberstraße zwischen Antonienstraße und Otisstraße in beiden Richtungen jeweils nur eine Fahrspur geben. Mit Verkehrseinschränkungen, besonders während des Berufsverkehrs werde also zu rechnen sein, so die VIZ. (dpa)

