Brutaler Raubversuch in Berlin-Tegel Maskierte zerren Frau aus Auto und geben Schüsse ab

Ein 46-Jährige ist in Berlin-Reinickendorf Opfer eines mutmaßlichen versuchten Auto-Raubs geworden. Die Frau wurde dabei am Kopf verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach parkte die 46-Jährige am Donnerstag gegen 21.50 Uhr gerade ihr Auto in der Sterkrader Straße in Tegel, als ein Maskierter plötzlich die Autotür aufgerissen, auf sie eingeschlagen und sie aus dem Wagen gezerrt haben soll.

Auf die am Boden liegende Frau soll der Unbekannte weiter eingeschlagen und -getreten und sie zudem zur Herausgabe des Autoschlüssels aufgefordert haben. Dabei soll der Mann der 46-Jährigen eine Schreckschusswaffe vorgehalten und mehrere Schüsse abgegeben haben. Durch diese sei die Frau jedoch nicht verletzt worden, teilte die Polizei weiter mit. Ein mutmaßlicher Komplize, der ebenfalls maskiert war, soll über die Beifahrertür in das Auto eingedrungen sein und es durchsucht haben.

Die 46-Jährige wehrte sich durch Tritte und schrie laut um Hilfe. Daraufhin flohen die beiden Maskierten ohne Beute über die Namslaustraße in Richtung Neheimer Straße. Die verletzte Frau wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt. (Tsp)