Chlorgas in Hilton Hotel ausgetreten Berliner Feuerwehr mit 60 Kräften vor Ort

In dem Hotel Hilton in Mitte ist am Montagabend Chlorgas ausgetreten. Dies teilte die Berliner Feuerwehr auf Nachfrage mit. Zwei Mitarbeitende klagten über Atemwegsreizungen und wurden vor Ort von Einsatzkräften versorgt. Eine Gefahr für die Bewohner:innen des Hotels bestehe derzeit nicht, so ein Feuerwehrsprecher.

Das Chlorgas soll demnach in dem abgeschlossenen Technikraum des Hotels in der Mohrenstraße ausgetreten sein. Die Feuerwehr ist mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.