Demo-Hauptstadt Berlin - auch am 2. und 3. Oktober





Wir sind an diesem Freitag genauso wie am Sonnabend mit Reporterinnen und Reportern dabei und berichten in diesem Liveblog . Im Außeneinsatz sind Madlen Haarbach, Julius Geiler und Christoph M. Kluge. Einen Überblick über die verschiedenen Demonstrationen finden Sie bereits im folgenden Artikel.

Corona-Skeptiker, Verschwörungsideologen, Neonazis und Linke rufen am 2. und 3. Oktober zu Protesten in Berlin auf. Am Freitagnachmittag macht einein Deutschland den Auftakt. Zahlreiche Gegendemonstrationen der linken Szene sind angemeldet. Am Freitagabend geht der Blick nach Friedrichshain: Vom S-Bahnhof Frankfurter Allee ausgehend, wollendemonstrieren.