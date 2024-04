Tagesspiegel Plus „Dafür ist eindeutig der Bezirk zuständig“ : Berlins Innensenatorin sieht Kreuzberg beim Myfest in der Pflicht

In Friedrichshain-Kreuzberg soll das Myfest in diesem Jahr erneut ausfallen. Innensenatorin Spranger kritisiert das. Aber sie sieht nicht den Senat in der Pflicht, sich um die Organisation zu kümmern.