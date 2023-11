Das vergessene Pogrom Als vor 100 Jahren im Berliner Scheunenviertel der Mob tobte

Hätte es die Machtübernahme der Nazis 1933 und all die grauenhaften Folgen nicht gegeben, sprächen heute alle über 1923, da ist sich Karsten Krampitz sicher. „Es war die bis dahin schwärzeste Zeit für Juden in Deutschland“, sagt der Historiker. Sein neues Buch „Pogrom im Scheunenviertel – Antisemitismus in der Weimarer Republik und die Berliner Ausschreitungen 1923“ erscheint zum 100. Jahrestag der fast vergessenen antijüdischen Gewaltwelle am 5. November.

Die Weimarer Republik steckte fünf Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs tief in der Krise. Die Preise explodierten im Lauf des Jahres 1923 in einem heute unvorstellbaren Maß – Anfang November kostete ein Brot 140 Milliarden Mark. Not und Elend lieferten auch den Anlass für das Pogrom im überwiegend von jüdischen Zuwanderern aus Osteuropa bewohnten Scheunenviertel.

„Agitatoren“ stachelten auf

Am Arbeitsamt Alexanderstraße waren an diesem Montagvormittag Tausende Arbeitslose zusammengekommen, in der Hoffnung auf Unterstützungszahlungen. Doch schon kurz nach Öffnung stellte das Amt die Zahlungen ein, angeblich war das Geld ausgegangen. Ein Gerücht besagte, jüdische Geschäftemacher hätten das für die Erwerbslosenhilfe vorgesehene Notgeld aufgekauft. Die „Vossische Zeitung“ schrieb von „Agitatoren“, die die Menge aufstachelten. So stürmten Trupps junger Kerle jüdische Geschäfte, plünderten Regale und Kassen, schlugen Ladenbesitzer und Passanten.

Das Buch Karsten Krampitz, „Pogrom im Scheuenviertel – Antisemitismus in der Weimarer Republik und die Berliner Ausschreitungen 1923“; Verbrecher Verlag Berlin, 19,00 Euro, 152 Seiten Der Autor stellt sein Buch am Sonntag (5. November) im Roten Salon in der Volksbühne vor.

Der Boden für diesen scheinbar spontanen Gewaltausbruch war längst bereitet. Antisemitismus sei auch in der Polizei und in der Regierung weit verbreitet gewesen, sagt Krampitz. Völkische Gruppen und Nationalsozialisten versuchten, den Staat zu untergraben – nur wenige Tage danach wagte Adolf Hitler in München seinen Putschversuch. Für wirtschaftliche Not wurden Sündenböcke gesucht, und im jüdischen Scheunenviertel schien man sie gefunden zu haben.

Armut und Enge

Dort hatten sich in den engen Straßen nördlich des Alexanderplatzes sogenannte Ostjuden aus Gebieten des heutigen Polen und der Ukraine angesiedelt. Während des Weltkriegs kamen noch einmal Tausende hinzu, die teils als Zwangsarbeiter in Berliner Fabriken geholt worden waren. Es herrschten Armut und Enge im Scheunenviertel. Aber es war auch eine eigene Welt mit jüdischen Geschäften, Restaurants und Gebetshäusern.

Die Polizei griff erst Stunden nach Beginn der Gewalt am 5. November ein. Stattdessen versuchten Angehörige des sogenannten Reichsbunds jüdischer Frontkämpfer, das jüdische Viertel selbst zu schützen. Kurioserweise nahm die Polizei diese Verteidiger fest und nicht die Plünderer. Bekannt wurde auch der Fall des Fleischers Silberberg, der sich den Gewalttätern mit seinem Schlachterbeil entgegenstellte und selbst schwer verletzt wurde. „Es ist auch der Tag, an dem Juden sich gewehrt haben“, sagt Krampitz. (dpa)