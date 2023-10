„Das Weiß im Auge des Piloten“ Erinnerungen an den Berliner Flughafen Tempelhof

Am 8. Oktober 1923 wurde der Flughafen Berlin-Tempelhof (THF) eröffnet, 85 Jahre später war Schluss. Dazwischen und danach war THF so einiges: internationales Drehkreuz und Tor zur Welt, Air-Force-Basis und Ort der Luftbrücke, Arbeitsplatz, Eventlocation, Treffpunkt für Flugzeugfans und ein Nachbar, der die Lampen wackeln ließ. Zum 100-jährigen Jubiläum teilen sieben Besucher:innen und Anwohner:innen ihre Erinnerungen an den City-Airport.