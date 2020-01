„Ich bin sicher, dass es friedlich bleibt“, sagt Nadine Rothmaier: „Wir sind doch alle Grünheider und wollen das Beste für unsere Heimat. Dass wir unterschiedliche Meinungen haben, ist ja normal.“

Nadine Rothmaier ist Mitglied des Fürstenwalder Ortsverbands vom Naturschutzbund (Nabu), der am heutigen Sonnabend gegen den Bau einer Fabrik des US-Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide im Landkreis Oder-Spree demonstriert. Seit 11 Uhr haben sich weit mehr als hundert Menschen versammelt, die ihre Bedenken gegen das Vorhaben äußern. Sie wehren sich unter anderem gegen die Rodung eines Waldstückes, dessen vorzeitige Rodung Tesla bereits beantragt hat und machen sich Sorgen um den ihrer Ansicht nach damit verbundenen Artenrückgang.

Allerdings betonen auch viele, dass sie nicht generell gegen die Ansiedlung sind. Sie stören sich vielmehr daran, dass das Vorhaben ihrer Ansicht nach „zu schnell durchgepeitscht“ werden soll. „Selbst ein Genehmigungsverfahren für eine einfache Windkraftanlage dauert länger“, sagt Nadine Rothmaiers Ehemann Sven, der als Ordner bei der Demonstration eingesetzt ist: „Und es sind einfach noch zu viele Fragen offen. Das betrifft auch die mögliche Belastung des Grundwassers. Fakt ist, dass ein Teil des Geländes, wo die Fabrik stehen soll, ausgewiesenes Trinkwasserschutzgebiet ist. Und dass gerade erst eine neue Trinkwasserschutzverordnung dafür erlassen wurde. Danach dürfte auf diesem Gelände nicht einmal ein Gülle-Behälter stehen.“

Dass einige Demonstranten deshalb Schilder mit der Aufschrift „Trinkwasser statt Tesla“ tragen, findet André Organiska dennoch „extrem populistisch“. Der Elektromeister aus einem Ortsteil der Gemeinde Grünheide gehört zu jenen Bürgern, die an diesem Sonnabend ihre Zustimmung zum Bau der Tesla-Fabrik bekunden.

„Die Region hier braucht dringend Arbeitsplätze und Infrastruktur, also beispielsweise Umgehungsstraßen“, sagt er: „Wenn auf dem Berliner Ring ein Unfall passiert, fahren alle durch Erkner und Grünheide und wir haben Staus ohne Ende. Wenn Tesla hier baut, muss die Infrastruktur ausgebaut werden - das ist doch eine große Chance.“

Pro-Tesla-Aktivist wolle ein Zeichen setzen

So sieht es auch der Organisator der Pro-Tesla-Demonstration, Martin Hildebrandt: „Zumindest habe ich sie angemeldet“, sagt er: „Das war eher spontan, weil am Mittwoch der Aufruf zur Gegendemo im Briefkasten war und ich vermeiden wollte, dass alle Welt denkt, ganz Grünheide ist dagegen.“ Viele Einwohner sähen durchaus auch die Chancen, würden aber zunächst einmal schweigen.

Deshalb wollte Hildebrandt, wie er sagt „ein Zeichen setzen“ und ist froh, dass mehrere Dutzend Einwohner seinem Aufruf gefolgt sind. Unterstützt wird er auch durch eine Gruppe junger Menschen, die sich „Grünheide for future“ nennt. Gerade Tesla sei nun wirklich „ein in die Zukunft gerichtetes, innovatives Unternehmen“, sagt Hildebrandt, das mit den Elektroautos nur einen Ansatz verfolge. Ein anderer seien Solarzellen. „Aber Tesla-Chef Elon Musk denkt noch weiter – also wenn das keine Alternative für die Region und ganz Brandenburg ist, dann weiß‘ ich auch nicht.“

Beide Seiten wollen mehr Informationen

In einem sind sich Tesla-Kritiker und Befürworter allerdings einig. „Die Behörden müssten definitiv mehr informieren“, sagt Hildebrandt: „Die verweisen immer nur darauf, dass jetzt die Einspruchsfrist begonnen hat. Aber welcher Bürger liest sich denn die 56 Ordner mit den ganzen Unterlagen durch?“

Viele Einwände oder Befürchtungen ließen sich wahrscheinlich durch einen anständigen Faktencheck ausräumen, aber den habe es bislang nicht gegeben. Immerhin bleibt die Demonstration von Tesla-Befürwortern und -Kritikern an diesem Sonnabend wie erwartet friedlich. Gegen 13 Uhr waren erst einmal alle Reden gehalten und alle Argumente ausgetauscht.