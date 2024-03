„Der Bezirk klappt die Bürgersteige hoch“ Parteien gegen geplantes Späti-Sitzverbot in Berlin-Pankow

Es gibt scharfe Kritik an der geplanten Gehweg-Neuregulierung im Berliner Bezirk Pankow. SPD, FDP, Grüne und Linkspartei lehnen das neue „Sondernutzungskonzept“ des Bezirksamts ab. Es soll in seiner „finalen Version“ am heutigen Donnerstagabend dem BVV-Mobilitätsausschuss vorgestellt werden.