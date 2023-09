Der blinde Mann, der alles kann Wie ein Spitzensportler andere sehbehinderte Menschen stärkt

Der Schweißgeruch des Gegners steigt in Jörg von de Fenns Nase. Er spürt die Hitze des Körpers, der sich vor ihm wie ein Bulldozer aufbaut und ihn herabdrückt. Alles ist dunkel. Von de Fenn schiebt seine Hand in den Ärmel seines Gegners, mit der anderen packt er ihn am Kragen. Die Baumwolle reibt an seinen Fingerkuppen, über die er die Welt wahrnimmt.