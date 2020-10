Der Protest der Pinguine gegen den Luftverkehr

Als Pinguine verkleidet haben Dutzende von Klimaaktivisten am Vormittag gegen die BER-Eröffnung protestiert. Die Gruppe „Am Boden bleiben“, die sich für weniger Flugverkehr engagiert, zog vom Willy-Brandt-Platz bis zum Eingang des neuen Terminal 1 und skandierte „Was wollen wir? Klimagerechtigkeit! Wann wollen wir sie? Jetzt!“ Und: "Hey hey, ho ho, BER has got to go!"