Die besten Bilder vom Messe-Auftakt So lassen es sich Politiker auf der Grünen Woche in Berlin schmecken

Die Internationale Grüne Woche hat am Freitag in Berlin eröffnet. Bis zum 28. Januar laden 1400 Aussteller aus 60 Ländern wieder in die Hallen unter dem Funkturm ein. Besucher erhalten Einblicke in die Landwirtschaft, können Tiere streicheln, Blumen bewundern – und sich durch verschiedene Spezialitäten schlemmen.