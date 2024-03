Die RAF-Terroristin aus Marzahn Wie Susanne Albrecht 1990 im Plattenbau verhaftet wurde

Am 6. Juni 1990 öffnet Ingrid Jäger zum letzten Mal die Tür ihrer Marzahner Wohnung in der Rosenbecker Straße 3. Auf der anderen Seite der Tür erwartet sie ihre Vergangenheit in Gestalt von Polizeibeamt:innen, die an diesem Sommertag erschienen sind, um sie abzuführen. Ingrid Jäger heißt eigentlich nicht Ingrid Jäger. Susanne Albrecht heißt die Frau, die an diesem Tag alles verliert. Ihr Pseudoynm, ihr neues Leben, ihre Freiheit.