Dietlindestraße überschwemmt Rohrbruch in Berlin-Lichtenberg – 150 Wohnungen ohne Wasser

In der Dietlindestraße in Berlin-Lichtenberg hat es am Mittwochvormittag einen größeren Wasserrohrbruch gegeben. Wie ein Video auf Twitter zeigt, steht die Straße unter Wasser.

Die Berliner Wasserbetriebe bestätigten, dass dort gegen 10 Uhr eine Trinkwasserleitung gebrochen ist. Was der Grund dafür ist, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen.

Infolge des Rohrbruchs wurde das Wasser abgesperrt. „150 Wohnungen sind vorübergehend ohne Wasser, an den Kreuzungen der Dietlindestraße zur Ortlieb- und zur Rüdigerstraße haben wir Zapfständer gestellt“, teilten die Wasserbetriebe am Mittag auf Twitter mit.

„Eine Baufirma ist mit der Schadensbeseitigung beauftragt und wird dies heute erledigen“. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Die Polizei sperrte die Dietlindestraße ab. (Tsp)