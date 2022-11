29-Euro-Ticket, Energiezuschüsse, Mietenstopp Berliner Abgeordnetenhaus beschließt Drei-Milliarden-Euro Hilfspaket

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat am Montag als erstes deutsches Landesparlament ein umfassendes Entlastungspaket verabschiedet. Die Parlamentarier erhöhten das milliardenschwere Hilfspaket am Wochenende noch einmal von 2,6 Milliarden Euro auf 3 Milliarden Euro.

Es wurde am Montagmittag mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken beschlossen. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte im Parlament: „In Düsseldorf, Wiesbaden und sogar in München wird noch über Maßnahmen diskutiert. Wir beschließen hier heute ein Entlastungspaket, das ziemlich einzigartig ist im Bundesvergleich.“

Giffey sagte, man wollte mit dem Entlastungspaket die Maßnahmen der Bundesregierung unterstützen. Durch das Paket werden unter anderem das 29-Euro-Ticket für alle Berliner, ein Neun-Euro-Ticket für arme Menschen, der Kündigungs- und Mietenstopp für kommunale Mieter sowie weitere Energiehilfen für Verwaltung, Privatpersonen und Vereine und soziale Träger und auch ein Insolvenzschutz für die Berliner Wirtschaft finanziert.

Berlin könne sich das leisten, sagte Giffey, weil man nicht nur mehr Steuereinnahmen durch die Inflation habe, sondern auch besser als andere Bundesländer durch die Pandemie gekommen sei. „Berlin liegt mit 3,7 Prozent Wachstum deutlich über dem Bundesschnitt“, sagte Giffey.



2,6 Milliarden Euro des Entlastungspaketes werden vor allem aus 1,3 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen und durch schon frühzeitig eingeplante Einnahmeänderungen finanziert. Dies war die ursprüngliche Höhe des von Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) vorgeschlagenen Nachtragshaushaltes. Das Parlament hatte diese Summe am Wochenende noch einmal um 400 Millionen Euro erhöht, wofür neue Schulden gemacht werden müssen. Damit wurde eine deutliche Erhöhung der Hilfen für Unternehmen, der Sanierung maroder Schulen und für energetische Sanierungen freigegeben. Außerdem werden künftig auch Menschen mit Kohle- und Ölheizungen bei den Energiekosten unterstützt.



Franziska Giffey sagte dazu im Abgeordnetenhaus: „Gute Sozialpolitik ist dann finanzierbar, wenn wir gute Wirtschaftspolitik machen. Ich will beides.“ Mit Blick auf die am Mittwoch anstehende Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichtshofes über eine komplette Wahlwiederholung sagte die SPD-Politikerin: „Dieser Nachtragshaushalt ist Zeichen für die Handlungsfähigkeit dieser Landesregierung, für unsere Entschlossenheit und Schnelligkeit.“

Kai Wegner kritisiert beschlossenes Entlastungspaket



Deutliche Kritik am Entlastungspaket kam von Oppositionsführer Kai Wegner (CDU). Er sagte bei seiner Rede: „Der Senat will sich eine Menge Geld geben lassen. Aber er hat noch keinen Plan, was er damit eigentlich anstellen will.“ Bislang sei noch nicht klar, wie genau die Menschen entlastet werden sollten. „Für diesen Haushalt feiern sie sich. Für die Berliner gibt es aber nichts zu feiern“, sagte Wegner.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende kritisierte mit Blick auf das erwartete Urteil des Verfassungsgerichtes schon am Mittwoch auch die fehlende Geschwindigkeit. „Erst verschläft der Senat die korrekte Organisation der Wahlen und jetzt verschläft der Senat fast die Energiehilfe für alle Berliner“, sagte Wegner. Senat und Abgeordnetenhaus hatten den Haushalt in nur 14 Tagen erst im Senat beschlossen und dann im Parlament verabschiedet. Der Grund ist die drohende Rechtsunsicherheit durch das Verfassungsgerichtsurteil zur Wahl im vergangenen Herbst.

