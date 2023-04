„Ein wirklich exzellenter Wirtschaftssenator“ Berlins Politik bedauert Abschied von Stephan Schwarz

Selten war das Bedauern über den Abschied eines Wirtschaftssenators so groß. Am Sonnabend hatte Stephan Schwarz bekannt gegeben, dass er in einer neuen Koalition nicht Senator bleibt. Der parteilose Unternehmer will zurück in die Wirtschaft, es sei eine Lebensentscheidung, sagte er. Fraktionsübergreifend wurde der Schritt bedauert, es zeigt sich: Der 57-Jährige hinterlässt trotz kurzer Amtszeit große Fußstapfen.

Sebastian Schlüsselburg, Rechtsexperte der Linksfraktion, erklärte, Schwarz „gebührt Dank“. In kurzer Zeit habe er Wirtschaft und Landesunternehmen sicher durch die Energiekrise gelotst. „Sein verbindlicher, unkomplizierter Politikstil wird fehlen.“ Die Grünen-Abgeordnete Antje Kapek twitterte kurz: „Schade!“

Die CDU hätte mit Schwarz in einer Koalition mit der SPD gern weitergemacht. Es sei „ein schmerzhafter Verlust für Berlin“, erklärte CDU-Generalsekretär Stefan Evers. „Mit seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit hat er nicht nur die Berliner Politik bereichert, er war auch ein wirklich exzellenter Wirtschaftssenator und eine starke Stimme der Berliner Wirtschaft.“

CDU-Wirtschaftsexperte Christian Gräff befand: „Wir brauchen mehr solcher Menschen in der Politik und gerade in Berlin, die wissen, wie es ist, ein Unternehmen zu führen.“ Nötig sei neue Willkommenskultur für Selbstständige und Unternehmen. Von den Unternehmensverbänden hieß es, Schwarz werde sehr geschätzt, er habe stets ein offenes Ohr für die Belange der Wirtschaft.

Taylan Kurt, sozialpolitischer Sprecher der Grüne-Fraktion, erklärte, Schwarz sei ein erfolgreicher Wirtschaftssenator für Berlin und hoch angesehen als früherer Präsident der Handwerkskammer. „Er hätte jetzt mehr Rückhalt gebraucht“, meinte Kurt. Jetzt „schielt Frau Giffey auf sein Amt“.

Tatsächlich hatte Schwarz über Ostern entschieden, die Politik zu verlassen, und SPD-Chefin Franziska Giffey darüber informiert, die ihn 2021 in den Senat geholt hatte. Die Regierende Bürgermeisterin bat ihn, es nochmal zu überdenken. In Rede stand, ob sie bei Schwarz-Rot wie geplant das Bau- oder nun das Wirtschaftsressort übernimmt.