Weniger Macht, mehr gute Nachrichten Warum für Giffey plötzlich der Job als Wirtschaftssenatorin Frage kommt

Es dringt in diesen Tagen wenig nach außen aus der Spitze der Berliner SPD. Nur so viel ist klar: Die Senatsaufstellung der Sozialdemokraten ist plötzlich wieder offener denn je. Das hat mit einer Frage von bundesweiter Strahlkraft zu tun: Was wird aus Franziska Giffey, der bisherigen Regierenden Bürgermeisterin?