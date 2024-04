Einbruch in Berliner Tressorraum Weitere Ermittlungen nach Millionencoup

Mehr als ein Jahr nach dem Einbruch in einen Berliner Tresorraum mit einer Beute von rund 49 Millionen Euro ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen einen Ex-Mitarbeiter des Unternehmens, das den Raum angemietet hatte. Gegen den Mann sowie einen weiteren Mitarbeiter bestehe der Verdacht des Betruges zulasten der Versicherung, teilte eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zuvor hatte „Capital“ berichtet.

Ins Visier der Ermittler kamen die Männer durch die Auswertung von verdächtigen Whatsapp-Chats der beiden mit dem Betreiber der Tresoranlage in Berlin-Charlottenburg. Die Chats kamen den Behörden im Kontext mit den Ermittlungen zu dem Millionenraub am 19. November 2022 in die Hände. Für die Tat müssen sich seit Oktober 2023 fünf Männer im Alter von 26 bis 52 Jahren vor dem Berliner Landgericht verantworten.

Aus den Whatsapp-Nachrichten soll hervorgehen, dass der Ex-Geschäftsführer wusste, dass die Alarmanlage für den Tresorraum ausgeschaltet wird - angeblich wegen Bauarbeiten. Die hätte er laut Versicherungsvertrag melden müssen, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Laut „Capital“ ließ der Manager eine Bitte um Stellungnahme unbeantwortet.

Ex-Geschäftsführer hat Beteiligung gestanden

Bei dem Millionen-Coup Ende 2022 wurden Luxusuhren, Schmuck und Wertpapiere gestohlen. Die Beute ist bis heute verschwunden. Der Einbruch war gut vorbereitet. Später stellte sich heraus, warum: Der damalige Geschäftsführer des Unternehmens, das die Tresoranlage angemietet hatte, soll gemeinsame Sache mit vier Männern gemacht haben, die die Staatsanwaltschaft dem Clan-Milieu zurechnet. Der Begriff Clankriminalität ist umstritten, weil er nach Ansicht von Kritikern Menschen mit Migrationshintergrund allein aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit und Herkunft stigmatisiert und diskriminiert.

Der 52-Jährige hatte nach seiner Festnahme bei der Polizei umfassend ausgesagt und steht nun unter besonderem Schutz. Im Prozess gab er an, sich an der Tat wegen vermeintlicher Schulden in Höhe von 1,3 Millionen Euro bei zwei der Angeklagten aus vorangegangenen Geldwäschegeschäften beteiligt zu haben. Er habe Zugangs-Codes ausgehändigt und den bisherigen Wachdienst durch einen Sicherheitsdienst der mutmaßlichen Komplizen ersetzt.

Die Anklage wirft den Männern gemeinschaftlichen Diebstahl im besonders schweren Fall und Brandstiftung vor. Bei der spektakulären Tat wurden laut Anklage 295 Schließfächer aufgebrochen und Luxusuhren sowie Bargeld, Edelmetall und Wertpapiere gestohlen. Anschließend legten die Täter Feuer.