Eine Wärmepumpe für den guten Zweck Berliner Wohltätigkeitsgala sammelt 118.000 Euro ein

Am Ende, es war eine halbe Stunde vor Mitternacht, stand eine beeindruckende Zahl. Rund 118.000 Euro brachte die diesjährige „Löwenherz-Gala“ am Montagabend ein, eine Charity-Veranstaltung des gemeinnützigen Lions Club Berlin. Präsident Matthias Frankenstein hatte in seiner Eröffnungsrede im Palazzo-Zelt am Zoo die Latte wesentlich niedriger gelegt: 70.000 Euro erhoffe er sich, sagte er, passend zum 70. Geburtstag dieses ältesten Lions-Clubs der Stadt. Doch die rund 360 Gäste im prall gefüllten Raum wollten mehr.