Einfahrende S-Bahn bremst noch rechtzeitig Person stolpert und stürzt in Berlin-Johannisthal ins Gleisbett

Am S-Bahnhof Johannisthal im Bezirk Treptow-Köpenick konnte ein Unglück verhindert werden: Eine Person war dort am Montag gestolpert und in das Gleisbett gefallen. Durch eine Gefahrenbremsung kam die einfahrende S-Bahn jedoch rechtzeitig zum Stehen, wie die Berliner Feuerwehr über den Nachrichtendienst X (vormals Twitter) mitteilte.

Die gestürzte Person konnte anschließend geborgen und mit dem Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Über Verletzungen machte die Feuerwehr keine Angaben.