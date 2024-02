Einfamilienhaus teilweise eingestürzt Bewohner stirbt bei Brand in Berlin-Staaken

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Berliner Ortsteil Staaken ist ein Bewohner gestorben. Es besteht der Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung, wie eine Polizeisprecherin am Morgen mitteilte.

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurden die Brandbekämpfer in der Nacht zum Freitag zu dem Feuer im Reckeweg gerufen. Das Einfamilienhaus brannte in voller Ausdehnung. Während der Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte den Angaben zufolge in den Räumen auf den leblosen 60-Jährigen. Hinweise auf ein Fremdschulden liegen laut Polizei derzeit nicht vor.

Außerdem wurden drei weitere Bewohner – eine 50-jährige Frau sowie zwei 48 und 60 Jahre alte Männer – gerettet und in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei mit.

Mehr als fünf Stunden waren etwa 90 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Haus ist infolge des Brandes in Teilen eingestürzt. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes soll die Ursache des Feuers ermitteln. (dpa)